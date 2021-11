Dès le mois de juin, sur l’initiative de la mairie de Paris, une expérimentation de limitation de la vitesse des trottinettes a été menée dans plusieurs secteurs du centre de la capitale : les Halles, la place de la République, les abords du musée du Louvre, la rue Montorgueil.

À partir de ce lundi, ce sont près de 700 sites parisiens qui seront soumis à la même règle. Ils seront visibles sur les applications des trois opérateurs précise Le Parisien.

Parcs et jardins, rues aux écoles, parvis des mairies, lieux de culte, aires piétonnes font partie des différents endroits ciblés par Dott, Lime et Tier. « Ces zones pourront être ajustées selon les besoins locaux communiqués par la mairie de Paris et les mairies d’arrondissement », précisent les trois opérateurs. La vitesse des appareils, elle, sera réduite à distance par les opérateurs dès que l’usager entrera dans une zone concernée.