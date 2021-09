Paris immeubles

Nous sommes dans le VIe arrondissement de la capitale, le plus cher de Paris le prix moyen du mètre carré s’établit à 15 416 euros, juste devant le VIIe (14 848 euros), laissant très loin derrière lui le populaire XIXe arrondissement où les appartements se vendent à 9 453 euros le mètre carré, selon le baromètre de Meilleurs Agents au 1er septembre souligne Le Parisien.

Dans le VIe, où le quartier de l’Odéon reste le plus onéreux, les acheteurs tentent rarement de négocier, paient souvent cash et, selon Sylvia Duflot, spécialiste des Ve et VIe arrondissements et team leader chez Engel & Völkers, les biens s’arracheraient plutôt, dans les faits, entre 18 000 euros et 24 000 euros, et même au-delà de 33 000 euros le mètre carré.