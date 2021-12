TF1 va diffuser une interview d’Emmanuel Macron ce mercredi 15 décembre sur le bilan de son quinquennat et sa vision d'avenir.

TF1 va diffuser une interview d’Emmanuel Macron ce mercredi. Cet entretien a déjà été enregistré ce dimanche. Baptisée « Où va la France ? », cette interview a été menée par les journalistes Darius Rochebin et Audrey Crespo-Mara.

Alors qu’Emmanuel Macron n’a pas encore officiellement déclaré sa candidature pour l’élection présidentielle de 2022 ou débuté réellement sa campagne pour sa réélection, TF1 va diffuser ce mercredi un entretien du chef de l’Etat. Dans « Où va la France ? », diffusée ce mercredi 15 décembre et en prime time sur TF1, le chef de l’Etat va revenir sur son bilan et évoquer « sa vision de l’avenir » pour le pays. Cet entretien intervient moins d'une semaine après la conférence de presse donnée par Emmanuel Macron au sujet de la présidence française de l'Union européenne.

Les journalistes Darius Rochebin et Audrey Crespo-Mara de TF1 et LCI ont réalisé cet entretien d’Emmanuel Macron. La séquence a été tournée et enregistrée ce dimanche, à l’Elysée, le même jour que l’allocution du chef de l’État sur le référendum en Nouvelle-Calédonie.

Selon des informations du Parisien et d’après un communiqué de TF1, Emmanuel Macron « abordera également sa vision de l’avenir ». Reste à savoir s’il annoncera officiellement sa candidature ? L’interview a été enregistrée, précise la chaîne, dans les « conditions du direct ».

Plusieurs chaînes étaient en lice pour cette interview, selon Le Parisien. Cette émission devrait relancer la question du temps de parole du chef de l’Etat.