Le drapeau iranien, où sont détenus les derniers otages Français, AFP

Benjamin Brière et Bernard Phelan, détenus en Iran depuis trois ans et sept mois respectivement, viennent d’arriver à Paris. Combien d’otages français demeurent encore à l’étranger, désormais ?

Ils ont vécu l’horreur. Benjamin Brière, 37 ans, et Bernard Phelan, 64 ans, viennent de regagner Paris après avoir été maintenus en captivité en Iran. Le premier, accusé d’espionnage, a été arrêté en mai 2020 par les forces locales tandis que le second, consultant en tourisme, avait été jugé coupable d’atteinte à la sécurité nationale en octobre 2022. Tous deux, bien évidemment, ont clamé leur innocence à compter du début de leur détention.

Ils sont arrivés à Paris considérablement diminués ce vendredi 12 mai 2023, fait savoir le Huffington Post sur son site. Benjamin Brière a en effet entamé une grève de la faim et Bernard Phelan souffre pour sa part de maladie. L’un comme l’autre ont bénéficié d’une "prise en charge médicale dès leur sortie de prison", a informé Catherine Colonna, la ministre françaises des Affaires étrangères. Leur libération, poursuivent nos confrères, fait suite à une "action humanitaire". Ils ont été relâchés "de bonne foi", revendique le ministre iranien des Affaires étrangères dans un communiqué, non sans évoquer des "sollicitations de la partie française à différents niveaux et après des négociations".

Si la libération de ces deux otages constitue, de fait, un soulagement important pour la nation française et particulièrement pour les proches des victimes, il ne faut pourtant pas oublier qu’il reste d’autres détenus à faire revenir. En tout et pour tout, rappelle Sud Ouest sur son site, quelque quatre ressortissants français sont encore maintenus prisonniers, dans le monde. Tous sont encore détenus au Liban.

Il y a d’abord Cécile Kholer, ainsi que son compagnon Jacques Paris, qui ont été accusés d’espionnage en mai 2022 et arrêtés dans la foulée. La dernière fois qu’ils ont été vus remonte à octobre de la même année, à l’occasion d’une vidéo mise en scène par le régime iranien. Les deux prisonniers déclaraient alors, sous la contrainte, être membre des services de renseignements.

Puis, il faut mentionner Louis Arnaud, consultant de 35 ans, qui a été arrêté le 28 septembre de l’année passée. Il est détenu depuis. Il en va de même pour un autre ressortissant dont l’identité n’a jamais été rendue publique.