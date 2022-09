Opération survie pour Eric Zemmour

Eric Zemmour

"Les universités d'été de Reconquête!, le parti d’Eric Zemmour, ont lieu du 8 septembre au 11 septembre dans un domaine à la frontière du Var et des Alpes-de-Haute-Provence. Ce grand raout de la zemmourie sera une occasion de se compter avant des temps difficiles" souligne l'Opinion

"Eric Zemmour veut donc s’installer pour longtemps dans la vie politique française. La question n’est plus de savoir s’il a envie de continuer mais comment réussir à le faire. En d’autres termes, comment exister au moins jusqu'à la prochaine élection présidentielle, en 2027 " Car cinq ans, c’est long."

Une fois par mois, Eric Zemmour ira à la rencontre de son public. La première conférence portera probablement sur l'école et aura lieu en Alsace.

Les élections européennes sont le prochain rendez-vous électoral, et il ne sera pas facile selon un cadre cité par l'Opinion : « Si on se retrouve face à des têtes de liste comme Bardella pour le RN, et Bellamy pour LR, on va avoir du mal à exister car ils occupent notre espace politique. Qui pourra alors être élu ? Les places vont être chères. »