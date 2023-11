«On a voulu tuer mon fils» : une mère alerte sur l’insécurité à Bordeaux après l’agression de son enfant

Un adolescent de 16 ans a été poignardé en pleine journée, dans le centre-ville de Bordeaux, alors qu’il se baladait tranquillement avec sa petite amie, vendredi.

L’adolescent de 16 ans, habitant la campagne bordelaise, était en ville seul pour la deuxième fois de sa vie pour se balader avec son amoureuse. Un après-midi lèche-vitrines qui a malheureusement viré au drame. Le jeune homme a été agressé au couteau près de la place Stalingrad, en pleine journée, vendredi. Son assaillant, tout aussi jeune que lui, «vêtu d’une tenue de sport et aux traits maghrébins» selon la mère de la victime, voulait lui racketter son téléphone portable. «Il lui a demandé de le déverrouiller et de supprimer la fonctionnalité qui permet de retrouver un IPhone perdu. Élouan avait senti le danger en voyant qu’il tenait sa main droite dans sa poche. Il lui a dit qu’il ne savait pas faire», décrit Sonia D., sa maman, au Figaro.

L’adolescent espérait ainsi que le voleur prendrait son téléphone dans la main et se concentrerait sur l’objet en lui laissant l’occasion de fuir. La stratégie fut vaine. Sortant son couteau de la poche, l’individu l’a poignardé en visant son abdomen tandis que la petite amie de l’adolescent prenait ses jambes à son cou, avant de revenir sur ses pas après l’attaque. Seul un excellent réflexe du jeune homme lui a permis de préserver sa vie en parant le coup de la main gauche. Ses tendons de l’index et du majeur ont été sectionnés et ses nerfs endommagés sous le choc. L’adolescent, qui a trouvé la force de fuir malgré sa blessure, a été poursuivi sur plusieurs mètres par l’assaillant avant que ce dernier soit dérouté par des badauds.

«Quand le policier me dit le samedi matin lors de notre dépôt de plainte que “Bordeaux est une jungle”, ce n’est pas normal. Prendre un coup de couteau à Bordeaux, c'est devenu comme aller acheter une baguette de pain le matin. Il faut donner plus de moyens aux policiers et se battre contre l’insécurité. Plus on laisse la situation se dégrader et plus on aura de victimes», alerte la quadragénaire qui prévoit d’écrire au premier magistrat de la Ville. Une enquête a été ouverte et confiée à la police nationale de Bordeaux.