Omicron a été tellement brutal que les autorités ont été dépassées par la rapidité de sa diffusion selon le professeur Éric Caumes

Eric Caumes

Sur Europe Matin vendredi, le professeur Éric Caumes a estimé que les autorités ont été dépassées par le variant Omicron qui a touché la France fin 2021 et par la rapidité de sa diffusion. Selon lui, le pays en est resté "à l'époque Delta" dans sa gestion de l'épidémie et "l'a laissé passer".

"Je pense que l'on a changé de paradigme, ce qui n'est pas forcément absurde puisque l'on a un variant qui se transmet tellement bien qu'il est très difficile à contrôler. Et surtout, on l'a laissé passer au mois de décembre. Omicron a été tellement brutal que les autorités ont été dépassées par la rapidité de sa diffusion. Elles en sont encore restées comme si on en était à l'époque Delta", a ajouté le professeur.

"Si vous prenez à l'échelle de l'Ile-de-France, et je pense que c'est un très bon marqueur de ce qu'il va se passer ailleurs, on est passé en six semaines 3% d'Omicron à 95%" a précisé Eric Caumes.

Quant à l'hypothèse selon laquelle Omicron pourrait mettre fin à l'épidémie, le professeur y croit : "C'est un peu ce que nous enseigne l'histoire des épidémies. Je pense que ce scénario optimiste est le bon scénario".