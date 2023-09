Olivier Marleix: «La motion de censure n’est ni un totem ni un tabou»

Le patron des Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, a calmé les ardeurs de ceux qui attendaient de voir les LR attaquer frontalement la majorité présidentielle.

Dans un entretien au Figaro, il estime que " les Français regardent ce qui se passe à l'Assemblée nationale".

"Le thème central, c’est l’unité nationale. Jamais notre pays n’a été aussi fracturé: Emmanuel Macron a joué de ces fractures pour pousser les Français dans les bras de Mélenchon ou de Le Pen et se poser en garant de l’ordre. Nous n’avons jamais connu de crises aussi profondes que celles des «gilets jaunes», des retraites et des violences urbaines. Pour tous ceux qui sont attachés à l’unité du pays, c’est insupportable. Je suis persuadé que les Français, au fond, souffrent de ce climat", a-t-il lancé.

Olivier Marleix ne craint pas les divisions de son groupe sur l'immigration : "Nous sommes unis et déterminés. Sur l’immigration, les Français ne supporteraient pas qu’on fasse semblant. Ce serait ouvrir un boulevard à Mme Le Pen. C’est la raison pour laquelle j’ai très clairement dit et répété depuis un an à Mme Borne que nous déposerions une motion de censure sur un texte laxiste en la matière. J’ai visiblement été entendu sinon ils n’auraient pas reculé huit fois. Aujourd’hui, je le redis."

"La motion de censure ce n’est ni un totem de virilité, ni un tabou. Il y a une grande hypocrisie chez Mme Le Pen quand elle assure ne pas vouloir bloquer les institutions tout en votant de façon pavlovienne dix motions de censure en un an, bras dessus, bras dessous avec LFI. Chez LR, nous sommes cohérents et responsables. Mais sur le budget, nous aurons des combats. Je pense au prix des énergies: l’essence à 2 euros, c’est insupportable pour les Français déjà lourdement impactés par l’inflation, de même que la suppression du tarif réglementé du gaz qui va exposer des millions de Français à la spéculation, et la réforme du marché européen de l’électricité. Nos PME ne peuvent pas revivre le cauchemar de l’année dernière", a-t-il ajouté.