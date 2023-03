Olivier Dussopt dit «merci» aux sénateurs «de la droite et du centre» après l'adoption de l'article 7

«C'est une étape importante de franchie», s'est satisfait Olivier Dussopt, le soir de l'adoption par le Sénat de l'article 7 de la réforme des retraites, qui reporte de 62 à 64 ans l'âge de départ.

«C'est une étape importante de franchie», s'est satisfait Olivier Dussopt, le soir de l'adoption par le Sénat de l'article 7 de la réforme des retraites, qui reporte de 62 à 64 ans l'âge de départ. «Cet article, par son adoption, permet de garantir l'équilibre financier du système», a insisté au micro de Public Sénat, le ministre du Travail.

«Nous avons discuté de fond et c'est une grande différence, malheureusement, avec le débat tel qu'il s'est déroulé à l'Assemblée nationale», a-t-il poursuivi. Là où les députés n'ont pu examiner que deux articles du texte du gouvernement, empêchés par l'obstruction des parlementaires Insoumis.

«Nous allons continuer de débattre avec l'espoir de débattre de tous les articles du texte d'ici à dimanche soir», a avancé Olivier Dussopt, admettant à demi-mot être «heureux», et tout au moins «franchement satisfait», de cette «étape franchie au Sénat». «Merci à tous les sénateurs qui ont participé au débat et qui ont soutenu cette réforme : de la droite et du centre (...)».