Obligations de jachères : Bruxelles propose une dérogation «partielle» pour 2024

La Commission européenne propose ce mercredi de mettre en place une dérogation «partielle» aux obligations de jachères pour l’année 2024.

Cette obligation serait suspendue pour 2024, à condition que les agriculteurs atteignent 7% de cultures intermédiaires ou fixatrices d'azote, précise l'exécutif européen dans un communiqué de presse - un assouplissement réclamé par une majorité des États membres dont la France.

Actuellement, les agriculteurs doivent faire en sorte que 4% de la surface de leur exploitation soit non productive (mise en jachère de terres arables mais aussi mares, haies, bosquets, etc.), ou avoir seulement 3% de surface non productive, mais y ajouter 4% de cultures permettant d'améliorer la biodiversité, dont par exemple les légumineuses.