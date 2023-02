Nucléaire : Emmanuel Macron en route vers le « chantier du siècle »

Emmanuel Macron à Belfort, le 10 février 2022.

Après ses promesses de relancer le nucléaire, Emmanuel Macron semble déterminé à passer la vitesse supérieure. En témoigne la nomination de Joël Barre au poste de délégué interministériel au nouveau nucléaire. Ce n’est pas tout : une autre grand figure a été placée au plus près du président : Daniel Verwaerde, longtemps chargé des applications militaires au Commissariat à l'énergie atomique avant de devenir patron du CEA, qui s’est vu confier la mission d'organiser « une équipe de France du nucléaire le plus rapidement possible », précise-t-on à l’Elysée. Les industriels, qui se demandaient si le discours d’Emmanuel Macron n’était pas du « pipeau », ont bien compris que le président n’était plus si réservé vis-à-vis de l’atome.

Un an après le discours de Belfort, l'équipe chargée de s'assurer que les six nouveaux réacteurs promis par le président, et potentiellement huit autres, est désormais en place. Le président rêve maintenant de suivre les traces du général de Gaulle et de couler le premier béton de la prochaine génération de réacteurs, celle qui assurera la prospérité de la France au long des prochaines décennies. Le chantier sera colossal : pour assurer son autonomie et son indépendance énergétique, la France développera les énergies renouvelables, prônera la sobriété, et renouvellera, surtout, son parc nucléaire qui, en 2040, arrivera en fin de vie. « Probablement le chantier du siècle », admet-on à l’Élysée.

Mais face à la situation exceptionnelle que traverse la France et l’Europe, le calendrier presse : une nouvelle loi énergie-climat est attendue au deuxième semestre 2023, pour définir le futur mix énergétique de la France. Une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) suivra, alors que l'actuelle prévoit toujours la fermeture, d'ici 2035, de 14 réacteurs. Pourtant, « on ne peut pas se permettre d'attendre pour préparer le terrain », estime la présidence de la République.

Ce vendredi à l’Élysée, seront donc réunis l’ensemble des ministres concernés (Transition énergétique, Économie…), le délégué interministériel Joël Barre, et des membres du CEA. « Le président veut que ce conseil soit réuni autour de lui au moins une fois par an », précise son entourage. C’est pourtant ce que prévoit la loi depuis un décret de 2008, loi qu'Emmanuel Macron n'avait jamais appliquée.