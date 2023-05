«Nous ne pouvons l'imaginer» : Raphaël Glucksmann rejette une liste commune avec LFI aux européennes

Invité sur France 2 mardi matin, le député européen Raphaël Glucksmann a, comme les écologistes, rejeté une liste commune avec LFI aux élections européennes de 2024.

Invité sur France 2 mardi matin, le député européen Raphaël Glucksmann a, comme les écologistes, rejeté une liste commune avec LFI aux élections européennes de 2024. L'ex-tête de liste aux européennes de 2019, soutenue à l'époque par le PS (6,19%), estime que les divergences sont trop importantes. «Nous ne pouvons pas imaginer partir au combat électoral avec des gens qui ont une vision si différente de la nôtre, de l'Europe», a affirmé l'eurodéputé, membre du petit parti de gauche «Place Publique». Un nouveau coup de semonce contre les tentatives répétées des Insoumis pour convaincre leurs partenaires de la Nupes.

Très engagé dans la défense de la communauté des Ouïghours en Chine et du peuple ukrainien depuis l'invasion russe, Raphaël Glucksmann estime qu'une liste commune poserait des questions de «sincérité et de fond». «Pensons-nous la même chose sur la défense européenne? Non. Pensons-nous la même chose sur le régime de Vladimir Poutine? Non. Pensons-nous la même chose sur la Chine? Non. Pensons-nous la même chose de l'Europe et sur ce qu'elle peut nous apporter? Non», a-t-il voulu souligner.