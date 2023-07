Le coup d'Etat au Niger, photo d'illustration AFP

Au Niger, le président élu Mohamed Bazoum vient d’être renversé par un coup d’Etat militaire. La situation est inquiétante, d’autant plus que le rapport de force tourne en faveur des putschistes, expliquait récemment Le Monde sur son site. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a condamné “avec la plus grande fermeté” le putsch. Selon lui, ce dernier serait “dangereux” pour la région. Rappelons, par ailleurs, qu’un “sommet spécial” de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) doit se tenir à Abuja ce dimanche 30 juillet avec pour objectif d’évaluer la situation actuelle… et potentiellement de prévoir des sanctions adaptées.

Le Niger, qui fait d’ailleurs partie intégrante des États du Cédéao, est aussi l’un des plus importants pivots du dispositif antidjihadiste mené par la France au Sahel, rappelle la plateforme d’informations Actu.fr sur son site. C’est précisément pour cela que l’Elysée entend ouvrir un Conseil de défense dès ce samedi 19 juillet, à Paris. Emmanuel Macron le présidera à compter de 15h, ce jour.

En tout et pour tout, 1 500 soldats Français sont actuellement déployés au Niger et travaillaient, jusqu’à lors, avec l’armée nigérienne. Le pays constitue une base de transit pour les opérations maliennes.

S’il n’est pas encore possible de savoir ce qui ressortira du Conseil de défense et de sécurité, le chef de l’Etat a d’ores et déjà appelé à la “libération du président Bazoum et à la restauration de l’ordre constitutionnel”, rappelle BFMTV. Le ministre des Affaires étrangères a aussi fait savoir que l’Hexagone “ne reconnaît pas les autorités” issues du putsch.