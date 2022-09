Nicolas Hulot accusé de viol : enquête classée sans suite pour prescription

Nicolas Hulot

Le parquet de Paris a classé sans suite l'enquête visant Nicolas Hulot pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineure, selon BFM TV. La justice considère que les faits sont prescrits.

Cette enquête avait été ouverte le 26 novembre 2021 après la diffusion d'un documentaire sur France 2 dans l'émission Envoyé Spécial au cours de laquelle plusieurs femmes avaient porté des accusations à l'encontre de l'ancien ministre de l'Écologie.

Au moins six femmes, dont une mineure au moment des faits, accusent l’ex-animateur et ancien ministre de viol et d’agressions sexuelles. Ce dernier a toujours contesté les faits rappelle Le Parisien.