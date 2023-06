Nice : Christian Estrosi alerte le gouvernement sur des prières musulmanes dans plusieurs écoles primaires

Dans un courrier adressé à la première ministre, Élisabeth Borne, que Le Figaro a pu consulter, le maire de Nice indique que l'inspecteur académique lui a fait remonter «plusieurs faits extrêmement graves» dans des classes de CM1 et CM2.

Des remontées de l'inspecteur académique de Nice concernant «plusieurs faits extrêmement graves» dans des écoles primaires sont parvenues à Christian Estrosi, mercredi. Dans un communiqué, le maire Horizons de la capitale azuréenne indique qu'il s'agirait «de prière musulmane» effectuée par des enfants de CM1 et CM2 (entre 9 et 11 ans) dans la cour de leur établissement et «de minutes de silences organisées en mémoire du prophète Mahomet».

Jeudi, l'édile niçois en a alerté le gouvernement et la première ministre, Élisabeth Borne. Dans un courrier adressé au Figaro, il explique que «face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue». Il ajoute que «la République laïque est notre rempart collectif contre l'obscurantisme religieux qui tente de nous déstabiliser».