Négociations commerciales : Bruno Le Maire menace une nouvelle fois de publier les noms des industriels qui ne jouent pas le jeu

Le ministre de l'Économie a par ailleurs félicité les distributeurs qui d'avoir prolongé l'opération «trimestre anti-inflation» jusqu'à la fin de l'année.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a demandé lundi aux industriels de l'agro-alimentaire d'accélérer les négociations pour faire baisser les prix, tout en félicitant les distributeurs d'avoir prolongé l'opération «trimestre anti-inflation» jusqu'à la fin de l'année. Les négociations avec les industriels «ne vont pas assez vite», a estimé le ministre sur France 5, ajoutant que «certains industriels, certaines grandes multinationales industrielles jouent la montre», et rappelant que les 75 plus gros industriels de l'agro-alimentaire se sont engagés à rouvrir des négociations commerciales avec les distributeurs. «À date, il y en a deux ou trois qui l'ont fait», d'après Bruno Le Maire, citant les distributeurs. «Je rassemblerai les industriels de l'agro-alimentaire et les représentants des distributeurs dans les jours qui viennent», a annoncé le ministre en précisant que si des négociations ne s'ouvraient pas avant le 15 juin, elles n'auraient «aucun effet sur les prix en septembre et en octobre».