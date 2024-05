Naufrage du « Titan » : des scientifiques pourraient avoir découvert les causes de l’implosion du submersible

Selon une étude publiée mi-avril dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, des « micro » imperfections dans la coque en fibres de carbone du sous-marin, combinées à ses nombreuses sorties en mer, auraient précipité sa destruction.

Une étude qui lève en partie le voile sur la disparition du Titan ? Près d’un an après le naufrage du sous-marin, les raisons de son implosion demeurent inconnues. Mais selon des chercheurs de l’université de Houston, au Texas, des « micro » imperfections dans la coque du submersible, composée d’un alliage de fibres de titane et carbone seraient à l’origine du désastre. Avec plusieurs sorties en mer, le sous-marin aurait atteint un point de rupture et la structure entière se serait effondrée, souligne Roberto Ballarini, professeur de génie civil et responsable de l’étude, dans un communiqué.

« L’intégrité du Titan pourrait avoir été compromise par les dommages causés aux matériaux utilisés pour sa coque, qui se sont accumulés au cours des nombreux voyages qu’il a effectués avant son implosion », détaille le scientifique, pointant « les inévitables imperfections » liées à sa fabrication. Avant d'embarquer, l'océanologue Paul-Henri Nargeolet avait d’ailleurs confié à ses proches ne « pas avoir confiance en ce nouveau sous-marin en matériau composite ». Il avait néanmoins voulu en être, « pour la beauté de l’expédition ».

Le Titan, un submersible à visée touristique, affrété par la compagnie américaine OceanGate, avait disparu le 18 juin dernier alors qu’il plongeait en direction de l’épave du Titanic, à près de 4000 mètres de profondeur. Alors que des moyens importants avaient été déployés dans la zone dans l’espoir de retrouver les cinq passagers, des débris du sous-marin ont été retrouvés, anéantissant les chances de retrouver des membres de l’équipage en vie.