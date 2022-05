La NRA, le lobby américain pro-armes, organise sa convention annuelle ce week-end, juste après le massacre de l'école d'Uvalde

Wayne LaPierre, le patron de la NRA et l'ex-President Donald Trump

La National Rifle Association of America (NRA) organise ce week-end son assemblée annuelle, à Houston au Texas,. C'est dans ce même Etat que s'est déroulé le massacre d'Uvalde où 19 enfants et 2 enseignantes ont été tués par un jeune homme de 18 ans qui a été abattu par la police souligne le Parisien.

le fabricant des fusils semi-automatiques AR 15 ayant été utilisés pour la tuerie dans l’école a annoncé qu’il ne se participerait pas à la convention de la NRA. « Nous pensons qu’il n’est pas approprié de faire la promotion cette semaine de nos produits au Texas lors du rassemblement de la NRA », a-t-il indiqué dans un communiqué.

La NRA a été fondée en 1871. Elle aurait entre 5 et 6 millions de membres dont des célébrités comme l'acteur Chuck Norris. Elle est un fervent soutien des républicains conservateurs et s'impose systèmatiquement à toute loi qui limiterait la vente et le port d'armes quelles que soit leur type.