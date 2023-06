Mort de Philippe Pozzo di Borgo, l'homme dont le destin inspira le film Intouchables avec François Cluzet et Omar Sy

Philippe Pozzo di Borgo et François Cluzet lors d'un festival de cinéma en 2011. Philippe Pozzo di Borgo est décédé ce vendredi 2 juin 2023.

L'entrepreneur français, Philippe Pozzo di Borgo, devenu tétraplégique après un accident de parapente est décédé le 2 juin à l'âge de 72 ans. Le film d'Eric Toledano et Olivier Nakache avait relaté son histoire.

Le chef d'entreprise Philippe Pozzo di Borgo est mort ce vendredi 2 juin, à l'âge de 72 ans, selon des informations du Figaro. Sa vie tragique a inspiré, Intouchables (2011), l'un des grands succès cinématographiques français. L'acteur François Cluzet incarnait son rôle sur grand écran.

Les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache ont exprimé leur émotion sur Twitter :

« Nous venons d'apprendre avec une immense tristesse la disparition de notre ami Philippe Pozzo di Borgo. En acceptant que l'on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles ».

Philippe Pozzo di Borgo avait raconté son terrible destin dans un livre biographique intitulé Le Second Souffle. C'est sa résilience et son appétit de vivre après son accident de parapente qui poussa les cinéastes à écrire un scénario narrant la relation qui se noua entre Philippe Pozzo di Borgo et son auxiliaire Abdel Yasmin Sellou, incarné dans l’adaptation cinématographique par Omar Sy.

Intouchables avait rassemblé plus de 19 millions de personnes dans les salles de cinéma en France.

Philippe Pozzo di Borgo était devenu le parrain de l'association Soulager mais pas tuer, qui milite notamment contre l'euthanasie. En 2016, il acceptera aussi le parrainage de UP for Hummanness dédiée à l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap.