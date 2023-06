Mort de Nahel : Éric Ciotti et Éric Zemmour demandent le déclenchement de l’état d’urgence

Les violences ont continué dans la nuit de mercredi à jeudi, entraînant au total 150 interpellations, selon le ministère de l'Intérieur. Des centaines de personnes ont affronté à nouveau les forces de l'ordre dans plusieurs villes de banlieue parisienne et de France, affirmant être "là pour Nahel".

Suite aux violences qui ont continué en France après la mort de Nahel, Éric Ciotti a demandé jeudi le déclenchement de l'"état d'urgence" partout où des incidents ont éclaté. Le président des Républicains a déploré dans un communiqué les attaques contre les mairies et les commissariats, la destruction du mobilier urbain, le vol de matériel aux forces de l'ordre et l'incendie d'un tramway. Il a souligné que cette nuit d'émeutes et de saccages coûtera des millions d'euros.

"En aucun cas, la République ne peut se soumettre. Je demande le déclenchement sans délai de l'état d'urgence partout où des incidents ont éclaté", a-t-il ajouté. Le député des Alpes-Maritimes a également critiqué la France insoumise, accusant ses élus de "souffler sur les braises du chaos".

"Il y a eu des gangs armés qui ont cherché à tuer des policiers, qui ont pris pour cible des habitations et qui ont même tenté de libérer des prisonniers à Fresnes. (...) Voilà le résultat des méthodes factieuses des Insoumis. Honte à ceux qui soufflent sur les braises du chaos. Monsieur Mélenchon rêve d'une révolution mais n'offre aux Français que la peur et le danger d'une insurrection", a-t-il souligné.

Le président des Républicains a également réaffirmé son "soutien total aux forces de l'ordre", sans mentionner la mort du jeune Nahel, tué mardi par un agent lors d'un contrôle routier. Plus tôt dans la matinée, le président de Reconquête, Eric Zemmour, a également appelé sur Twitter à la "mise en place de l'état d'urgence" pour "ramener l'ordre et la paix".