Montpellier : un enregistrement révèle le climat et les liens de proximité de certains candidats lors de la campagne municipale

L'Agglorieuse, un journal satirique de la région, s'est saisi de cette bande-son. La rédaction du Figaro en a obtenu une copie et a vérifié son authenticité.

Ce fichier sonore aurait été enregistré le 19 janvier 2020 sur le téléphone de Jean-Yves Dormagen, professeur de science politique à la faculté de Montpellier et directeur de campagne de Clothilde Ollier, la candidate écologiste.

Au moment des faits, Jean-Yves Dormagen vient de prendre la place de Manu Reynaud à la tête de la campagne EELV. Les instances nationales du parti vert ont finalement décidé de retirer à Clothilde Ollier son investiture nationale.

Trois jours plus tôt, le 16 janvier, l'équipe de Clothilde Ollier affirme s'être fait voler un sondage Harris Interactive commandé par EELV, et que le Midi Libre devait publier le lendemain. Ce sondage paraît sur le site Internet de la Gazette de Montpellier, au moment même d'une réunion de concertation entre les cadres nationaux et la candidate.

Dans ce sondage, la candidate sortait en tête avec 19% au premier tour face au maire sortant Philippe Saurel, à 18%.

Jean-Yves Dormagen constate alors qu'une figure locale, Djamel Boumaaz, a publié les chiffres du sondage sur Twitter, avant La Gazette. Le 19 janvier, Jean-Yves Dormagen décide de rencontrer Djamel Boumaaz pour obtenir l'identité du voleur de sondage. La discussion s'envenime entre les deux hommes lorsque le sujet du sondage volé est évoqué. "Ça vient de chez vous", accuse Djamel Boumaaz. Sans la moindre preuve, il évoque "la bande à Manu Reynaud".

Une plainte contre X sera déposée plus tard pour vol, mais aucune contre l'élu vert.

Lors de cet échange, Djamel Boumaaz aurait alors dérobé le portable de Jean-Yves Dormagen. Il ne réalise pas alors que l'enregistrement se poursuit.

Dans sa voiture, l'élu contacte par téléphone un journaliste local, Benjamin Teoule, créateur du site Le d'Oc, partenaire local de Mediapart. Djamel Boumaaz cherche à effacer l'enregistrement.