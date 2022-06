Mon seul objectif aujourd’hui, c’est d’assurer au pays une majorité stable déclare Edouard Philippe

Emmanuel Macron et Edouard Philippe

Interrogé par Le Figaro sur les résultats du premier tour des législatives, Edouard Philippe répond : "Il faut en vérité interpréter ces résultats avec lucidité, humilité et prudence. (...) Seuls cinq candidats ont été élus dès le premier tour: il reste donc 572 élections à venir. C’est cette semaine que se joue un moment important pour le pays. J’appelle à la mobilisation."

"Mon seul objectif aujourd’hui, c’est d’assurer au pays une majorité stable, solide et cohérente avec le programme du président de la République. Que ferait le pays si, dimanche 19 juin, une majorité relative nous empêchait largement d’agir ? Si le poids de la Nupes entravait de façon systématique l’action du gouvernement ?"

"Je suis de ceux qui considèrent qu’il est essentiel de maintenir l’élan réformateur parce qu’il reste un nombre considérable de transformations à mettre en place pour rendre le pays plus sûr, plus fort et plus prospère. J’appelle donc cet élan réformateur de mes vœux. Je sais qu’il interviendra si les Français donnent une majorité à nos candidats."

Questionné par Le Figaro sur son attitude dans le cas d'un duel RN-Nupes, Edouard Philippe répond : "Je continue à croire au front républicain. Voter RN m’est impossible. Au Havre, j’ai plusieurs fois appelé à voter pour un candidat communiste opposé au RN. Mais je ne peux appeler à voter pour un candidat Insoumis qui s’inscrirait en dehors de l’idéal républicain tel que je le porte."