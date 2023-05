Moldavie : Manifestation importante en faveur de l'adhésion à l'Union Européenne

Dans un contexte de plus en plus tendu en Moldavie, de par le conflit ukrainien à ses frontières, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale Chisinau, au cri de « Le rêve doit devenir réalité. », afin d'affirmer leurs aspirations européennes contestées par la Russie. Une initiative pilotée par la présidente Maia Sandu, qui s'est fendu d'un discours devant le siège du gouvernement, clamant que « la place de la Moldavie est dans l’Union européenne », poursuivant en décrivant l'Europe comme « bien plus qu’un slogan politique, c’est un mode de vie, un rêve qui doit devenir réalité, (…) le seul chemin pour que nos enfants puissent vivre en paix », réaffirmant ainsi sa détermination à rejoindre les Vingt-Sept d’ici 2030.

Loin d'être isolée, Mme Sandu était accompagnée par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui a officiellement apporté son « soutien » à la Moldavie, jugée « prête pour une intégration européenne ». Le contexte géopolitique n'est pas étranger à cet empressement, la Moldavie ayant de sérieuses raisons de craindre une invasion russe, du type qui a frappé la Géorgie en 2008 puis l'Ukraine, officieusement dés 2014 puis massivement en février 2022. La situation moldave est compliquée par le cas de la Transnistrie à sa frontière nord, région séparatiste peuplée de russophones, héritage de l'URSS, et qui pourrait servir de prétexte à une intervention armée du Kremlin. Des soldats russes y sont d'ailleurs déjà présents.

L’ex-république soviétique de 2,6 millions d’habitants a obtenu en juin 2022 le statut de candidat officiel à l’adhésion mais la question divise dans le pays, où des manifestations prorusses ont lieu régulièrement, dont ce dimanche en province. La foule, estimée à 75 000 personnes par la police, a défilé dans une ambiance festive, mêlant les générations, tandis que fleurissaient drapeaux moldaves et européens, en contraste avec les inquiétudes profondes des moldaves. « La Russie va continuer à être une grande source d’instabilité dans les années à venir et nous devons nous protéger » a ainsi souligné la présidente.