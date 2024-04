MeToo à l'hôpital : l'urgentiste Patrick Pelloux se défend après les accusations de Karine Lacombe à son encontre

Karine Lacombe a accusé l’urgentiste Patrick Pelloux de « harcèlement sexuel et moral » dans le cadre d'une enquête publiée par la rédaction de Paris Match.

L’urgentiste Patrick Pelloux se dit « sidéré » par les accusations de harcèlement sexuel et moral formulées par Karine Lacombe. Ce dimanche 14 avril, Patrick Pelloux a tenu à réagir sur Instagram, selon France Info :

« J'ai été sidéré d'apprendre (...) les accusations de K. Lacombe et les rumeurs relayées dans cet article, que je conteste avec force. C'est de la diffamation. Je ne souhaite pas réagir davantage aujourd'hui afin de préserver la sérénité des débats utiles autour du sexisme et des violences sexuelles ».

L'urgentiste Patrick Pelloux est accusé par l'infectiologue Karine Lacombe de harcèlement moral et sexiste.

Dans le cadre d’une enquête publiée par Paris Match, Karine Lacombe, cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, a accusé l’urgentiste Patrick Pelloux de « harcèlement sexuel et moral ». La rédaction de Paris Match a enquêté sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu hospitalier et a obtenu confirmation auprès de Karine Lacombe de l'identité du "prédateur sexuel" qu'elle assure avoir côtoyé professionnellement. Karine Lacombe avait déjà évoqué son existence à plusieurs reprises avec des journalistes et dans un livre, mais sans jamais le nommer.

Patrick Pelloux, qui a travaillé plusieurs années à l'hôpital Saint-Antoine, où exerce toujours Karine Lacombe, nie l'ensemble des faits reprochés. Auprès de la rédaction de Paris Match, Patrick Pelloux admet un comportement « grivois » mais a démenti l'ensemble des accusations portées à son encontre.