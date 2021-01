Météo : 26 départements placés en vigilance orange

Quatre départements sont en alerte "pluie-inondation" et vingt-deux en vigilance "crues".

Attention si vous devez vous déplacer ce dimanche en fin de journée. Météo France a placé 26 départements en vigilance orange pour des phénomènes de crues et d'inondations, dans le Nord, l'Est et le Sud-Ouest du pays.

La vigilance orange pour crues concerne 22 départements sur le nord et le sud-Ouest de l'Hexagone, tandis que les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze et du Puy-de-Dôme sont en vigilance orange pour fortes pluies et risques d'inondations à partir de 18 heures. L'Isère est également en vigilance orange, mais pour un risque d'avalanches.

"Le front pluvieux arrivé dimanche en cours de journée apportera à nouveau des précipitations sur la moitié ouest du pays dans l'après-midi de dimanche. Les précipitations seront continues sur un grand quart sud-ouest jusqu'à lundi début de soirée. Les sols étant humides voire saturés sur la plupart des régions, et certains cours d'eau connaissant déjà des niveaux élevés, les nouvelles précipitations alimenteront les crues en cours sur les cours d'eau placés en vigilance", écrit Météo France.

Les cours d'eau concernés par la vigilance orange pour crues sont : Adour maritime (dép. 40, 64), Adour moyen (dép. 32, 40), Gaves réunis (dép. 40, 64), Midouze (dép. 32, 40), Canche (dép. 62), Lys plaine (dép. 59, 62), Isle amont (dép. 24), Vézère amont (dép. 19), Vézère aval (dép. 19, 24), Dronne amont (dép. 24), Epte (dép. 27, 60, 76, 78, 95), Seudre (dép. 17), Confluence Garonne - Dordogne (dép. 33), Estuaire Gironde (dép. 17, 33), Charente amont (dép. 16), Garonne marmandaise (dép. 47), Arrats - Gimone - Save - Touch (dép. 31, 32, 82), Baïse - Gélise - Gers (dép. 32, 47, 65), Oise amont (dép. 02), Oise moyenne (dép. 02, 60), Agout - Thoré (dép. 81), Célé (dép. 46), Aveyron - Viaur (dép. 12, 81, 82).