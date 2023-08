Médine : « On me prend pour un poseur de bombes, alors que je suis un démineur »

Le rappeur Médine, venu soutenir les grévistes de la raffinerie TotalEnergies, le 24 mars 2023, à Gonfreville-l'Orche

De son vrai nom Médine Zaouiche, il est au coeur d’une polémique depuis que le parti Europe Écologie-les Verts l’a invité à son université d’été au Havre ce jeudi. Rappeur populaire et engagé, proche de la Nupes, il a accepté de rencontre à nos confrères du Parisien.

Q : Que pensez-vous de l’énorme polémique sur votre présence aux universités d’été des Verts au Havre ?

R : Cela fait trois semaines que ça dure. C’est compliqué pour ma famille. Le traitement médiatique est démesuré, il y a un emballement pas possible… Alors que je fais partie d’une cinquantaine d’invités. À la base, on m’invite dans ma ville pour parler de mes textes, ce qui est flatteur, car cela montre que ce que j’écris dépasse la sphère du rap. Et au final, on parle de tout sauf des vrais problèmes, de l’urgence climatique, de la montée de l’extrême droite, de ses idées…

Q : Mais vous avez fait début août un tweet pour le moins déplacé contre Rachel Khan. Elle vous a traité de « déchet », vous l’avez qualifié de « resKHANpée » alors qu’elle est juive et petite fille de déporté…

R : C’est une erreur, je le reconnais. C’est un tweet maladroit, car je n’avais pas en tête l’histoire de sa famille. Depuis trois semaines, on m’invective sur les réseaux et j’ai flanché. Je me suis aussitôt excusé envers elle et les familles de déportés. L’antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps. À travers un livre, en 2012, « Don’t Panik, n’ayez pas peur », écrit avec Pascal Boniface (géopolitique marqué à gauche). En 2008, dans ma chanson « RER D », je disais que « l’antisémitisme, c’est un cancer, tout comme l’islamophobie ». Mais la séquence a été récupérée pour me disqualifier et atteindre les Verts et LFI. Certains députés veulent me disqualifier, comme on veut disqualifier d’autres minorités, les homosexuels, les juifs, les Roms, les racisés, les jeunes de banlieue, les militants écologistes qu’on criminalise… Tout ce mécanisme contre les minorités, c’est justement ce que je vis et combats depuis vingt ans. J’ai une parole libre, qui n’est pas guidée par un parti ou une idéologie, et cela pose problème. Deux formations de gauche (les Verts et La France Insoumise) me tendent la main pour dialoguer, c’est de mon devoir de la saisir. Non dans la pénitence, mais dans la remise en cause mutuelle

Q : On vous accuse aussi d’antisémitisme car vous avez fait une quenelle en 2014, le geste antisémite de Dieudonné…

R : C’est aussi une erreur. Je l’ai regrettée mais trop tard et pas avec assez de force. J’aurais dû être beaucoup plus ferme dans la dénonciation de la quenelle et du discours de Dieudonné. Aujourd’hui, c’est le cas, je considère la quenelle comme un geste antisémite et condamne Dieudonné. C’est le parcours d’un artiste, au moins je reconnais mes erreurs, tout le monde ne le fait pas.

Accusé d’islamisme, Médine affirmé avoir été la cible de l’État Islamique en 2015. « J’étais sur une liste officielle de cibles car je combats activement leurs idéologies sur le terrain, dans mes prises de position ».

« Je ne suis pas communautariste. Je me bats pour la même chose que la majorité des Français : je ne veux pas de carré musulman dans les cimetières, je veux une fin de vie décente pour nos personnes âgées, je ne veux pas de créneau pour les musulmanes dans les piscines, je veux former les sportives de haut niveau, je ne veux pas de menus spéciaux dans les cantines mais une nourriture équilibrée provenant du commerce local… » ajoute-t-il ». « Au quotidien, je suis un artiste et un musulman normal », assure l’intéressé.

Questionné sur son positionnement politique, Médine affirme avoir soutenu une liste communiste en 2014. Il a assisté à un piquet de grève à Gonfreville-l’Orcher contre la réforme des retraites et contesté la venue de Marine Le Pen au Havre, dans le cadre de cette même réforme. « Mais ma démarche politique n’a jamais été associée à un parti ni à un syndicat. Elle est dans la présidence d’une association sportive, la Don’t Panik team, un club de boxe qui a douze ans d’existence et forme des jeunes athlètes jusqu’au haut niveau, comme la boxeuse Amina Zidani, qui va porter les couleurs de la France l’an prochain aux Jeux olympiques », fait-il savoir.

Comme Le Havre, une ville qui « a été détruite et s’est reconstruite », le rappeur assure « Je ressemble à ma ville (…) quand on apprend à la connaître, on découvre qu’elle est belle ».