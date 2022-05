Matignon annonce par erreur la démission du gouvernement sur son site

L'entourage de Jean Castex précise que le Premier ministre n'a pas encore démissionné et qu'il s'agit simplement d'un bug technique.

Non, Macron ne s'est pas encore décidé et Jean Castex ainsi que son gouvernement n'ont pas encore démissioné. La page du site internet de Matignon qui l'avait annoncé ce matin samedi 14 mai était une erreur technique. Après quelques minutes, cette page est d'ailleurs devenue inacessible et elle renvoit vers une "erreur 403 - accès refusé".

Le site d'information franceinfo qui a signalé cette erreur a contacté le gouvernement à ce propos. Il explique aux journalistes que "Le site internet gouvernement.fr dispose d'un mode 'remaniement' prêt à être activé en toutes circonstances" et "la page internet trouvée sur les réseaux sociaux est la page qui s'affichera quand le mode 'remaniement' sera activé le jour J", il assure que "la page a été déréférencée et dépubliée". Enfin il conclut que "Seuls les communiqués de presse de démission font foi. Il n'y a pas de remaniement prévu à notre connaissance aujourd'hui".

Jean Castex qui n'a pas encore démissionné officiellement devrait quitter ses fonctions la semaine prochaine. Alors que cela fait trois semaines que le président de la République a été réélu, le suspense dure sur l'identité de son Premier ministre, mais il a affirmé lundi dernier que le choix était fait.