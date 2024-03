Massacre du 17 octobre 1961 : les députés adoptent une résolution réclamant une journée de commémoration

Soixante-sept députés ont voté pour et 11 contre, issus des rangs du Rassemblement national.

L'Assemblée nationale a approuvé jeudi une proposition de résolution qui « condamne la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon le 17 octobre 1961 », au cours de laquelle entre une trentaine et plus de 200 manifestants pacifiques sont morts, selon les historiens.