Marseille : un mort après une explosion dans un immeuble

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble de quatre étages dans le centre-ville de Marseille, dans le 6e arrondissement, dimanche 24 décembre 2023, peu avant 20 heures. L'incendie a été précédé d'une explosion qui a fait un mort et plusieurs blessés.

Selon les pompiers, l'explosion s'est produite au deuxième étage de l'immeuble. Le feu s'est ensuite propagé aux étages supérieurs. Les pompiers ont été alertés et sont intervenus sur les lieux en moins de 6 minutes.

L'incendie a été maîtrisé dans la nuit de dimanche à lundi. Les secours ont retrouvé le corps d'une personne décédée dans les décombres. Une autre personne a été légèrement blessée lors de l'explosion et prise en charge par les pompiers. Cinq autres personnes ont été évacuées et ont eu des inhalations de fumée légères. L'incendie a causé d'importants dégâts dans l'immeuble. Le deuxième étage a été entièrement détruit. Les trois autres étages ont également été endommagés par les flammes et la fumée.

L'origine de l'explosion et de l'incendie n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte par la police.