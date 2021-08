Marseille : Eric Dupond-Moretti annonce de nouveaux renforts de magistrats

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, s'adresse à la presse après avoir visité le tribunal judiciaire de Marseille, le 24 août 2021.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a précisé ce mardi 24 août qu'il répondrait « favorablement » aux demandes de magistrats supplémentaires à Marseille. La ville a été le théâtre de plusieurs règlements de comptes ces derniers jours et depuis le début de l’année.

Davantage de moyens seront donc alloués à la justice dans les prochains mois avec l’arrivée de onze magistrats.

Eric Dupond-Moretti s’est exprimé en marge d’une visite à Marseille sur le thème de la réforme de la justice pénale des mineurs :

« La Chancellerie est très attentive à la situation de Marseille, vous l'imaginez, comme d'ailleurs le ministère de l'Intérieur qui a promis un renforcement en termes de policiers, mais nous aussi, nous sommes au rendez-vous de cela ».

Le garde des Sceaux a annoncé que de nouveaux moyens seront débloqués :

«Nous le savons, la justice a besoin de moyens, et je suis aussi extrêmement attentif à ce que les chefs de juridiction qui sont ici à mes côtés, ont fait remonter aux chefs de cour : ils souhaitent encore des magistrats supplémentaires et c'est favorablement que je répondrai dans les jours qui viennent à ces demandes parce qu'elles sont légitimes et nécessaires (…) Il y aura d'ici le mois de septembre 11 magistrats qui seront à pied d'œuvre. C'est extrêmement important, car la justice a besoin de moyens ».

Eric Dupond-Moretti a précisé que 62 personnels supplémentaires étaient arrivés en juridiction depuis un an, soit une augmentation de 16% grâce à un « budget historique ».

D’après le ministre de la Justice, « nous seront prêts le 30 septembre pour que les mineurs soient jugés dans des délais rapides et nous espérons que cela aura un impact sur la délinquance des plus jeunes ».