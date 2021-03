La ministre chargée de la Citoyenneté contre les réunions destinées aux victimes de racisme et de discriminations, organisées en non-mixité

Marlène Schiappa

Marlène Schiappa a répondu, lundi matin, sur RTL à Audrey Pulvar, candidate socialiste aux régionales en Île-de-France, qui a déclaré ce week-end qu'il est possible pour une personne blanche de venir à une réunion en non-mixité, mais qu'il peut lui être demandé de "se taire".

"Il me semble que là, Audrey Pulvar et une partie d'ailleurs de l'Unef, et une partie du Parti socialiste (...) sont à la remorque des idées indigénistes en souhaitant qualifier les personnes en fonction de leur couleur de peau (...) Qu'il y ait des groupes de parole et que des victimes de racisme ou de sexisme s'expriment : oui, c'est important. Mais à aucun moment, on doit demander à quelqu'un de se taire ou de sortir en fonction de sa couleur de peau." a expliqué Marlène Schiappa sur RTL.

"Ce qui me dérange et ce qui est incompatible, à mon humble avis, avec les valeurs de la République, c'est de qualifier les gens en fonction de ce qu'ils sont et pas en fonction de ce qu'ils ont vécu." a ajouté la ministre.