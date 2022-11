© ALAIN JOCARD / AFP

Passage de témoin

Marine Le Pen estime que le Rassemblement National est désormais le « parti de gouvernement de demain »

L’ancienne présidente du Rassemblement National s’est exprimée ce samedi avant l’annonce des résultats et le sacre de Jordan Bardella. Marine Le Pen est convaincue que le RN a « gagné la bataille idéologique » et qu'il constitue désormais non seulement un « parti de gouvernement », mais aussi « le parti de gouvernement de demain ».