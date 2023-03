La police kenyane a annoncé ce mardi dans un communiqué qu'un manifestant avait été tué, que 238 personnes ont été arrêtées et 31 policiers ont été blessés, lundi, au Kenya, à la suite d’affrontements entre forces de l’ordre et partisans de l’opposition. "Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles la violence injustifiée à l'encontre de nos officiers dans l'exercice de leurs fonctions", indique le communiqué.

Ces affrontements interviennent alors que l'opposition a appelé à de nouvelles mobilisations hebdomadaires contre l’inflation et le gouvernement, les premiers troubles majeurs depuis l’arrivée au pouvoir de William Ruto, victorieux de l’élection présidentielle d’août dernier.