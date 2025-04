OFFENSIVE NUMÉRIQUE CHINOISE

“Made in China” : déconstruction en ligne d’un mythe

Alors que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis s’intensifient, des influenceurs chinois utilisent TikTok pour défendre la production locale et attaquer les marques de luxe occidentales. En exposant les coulisses d’usines prétendument liées à de grands noms du secteur, ces vidéos virales participent à une revalorisation du “Made in China” auprès d’un public mondial… sur une plateforme elle-même toujours menacée de bannissement aux États-Unis.