Macron à la Une du Times (Londres)

Lors de la rencontre du Variétés Club de France, le président a marqué un but

© The Times

Emmanuel Macron participait à un match de football, avec le « Variétés Club de France », au profit de la Fondation des Hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, la Première dame. Le président de la République a joué 76 minutes et il a marqué un but lors d'un pénalty, avant de sortir sous les applaudissements raconte Ouest France.

Deux quotidiens britanniques, The Times et The Daily Telegraph ont salué l'événement en mettant une photo du président en tenue de footballeur à la Une qui n'affiche qu'une seule photo.

Ceci alors qu'aucun quotidien français n'a mis Emmanuel Macron à la Une

L'équipe où figurait Emmanuel Macron a affonté des soignants du centre hospitalier de Poissy qui ont été battus 6-1.