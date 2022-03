L’agression de l’assassin du préfet Erignac dans la maison d’arrêt d’Arles avait provoqué de vives tensions sur l’île de Beauté. Après trois semaines de coma, Yvan Colonna s’est éteint le lundi 21 mars.

Emmanuel Macron a lancé ce jour un appel au « calme et à la responsabilité ». « Dans ce contexte le plus important est que le calme se maintienne, les discussions se poursuivent, et que tous les Corses vivent mieux », a-t-il annoncé, alors que l’exécutif envisage ouvertement la question de l'autonomie du territoire. « Il faut être vigilant, un homme est mort », a-t-il posé, promettant que « des conséquences en seront tirées, on ne peut pas laisser un tel geste se passer dans nos prisons ».

Le chef de l’État a par ailleurs salué l’attitude des responsables politiques corses : « je salue la responsabilité de l’ensemble des élus ». Enfin, il a ajouté « je pense que le travaille d'apaisement du ministre de l'Intérieur était nécessaire »