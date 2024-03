Lutte contre les narcotrafics : importante opération de police dans le quartier de la Castellane à Marseille

Une importante opération de police a été déclenchée ce lundi matin dans le quartier de la Castellane à Marseille

Une importante opération de police a été déclenchée ce lundi matin dans le quartier de la Castellane à Marseille a pu constater Le Figaro. À 10 heures, plusieurs dizaines de policiers ont investi la cité, emblématique des trafics de drogue qui minent la deuxième ville de France. Les unités territoriales sont appuyées par deux Compagnies républicaines de sécurité (CRS) chargées de sécuriser cette «poudrière», où sont implantés plusieurs gros points de deals.

Située entre les 15ᵉ et 16ᵉ arrondissements, à l'extrémité nord-ouest de la ville, ce qui en fait l'une des plus éloignées du centre de Marseille, la cité de la Castellane, souvent désignée comme la plus chaude de France, fait déjà l'objet d'un «pilonnage» quotidien des forces de l'ordre.