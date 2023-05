Lutte contre la fraude sociale : Bercy réfléchit à une fusion de la carte Vitale avec la carte d'identité

Vers une carte unique pour limiter les risques de fraude ? Le gouvernement réfléchit à une fusion entre la carte Vitale et la carte d'identité, afin de mieux lutter contre les fraudes aux prestations de santé, a annoncé le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, dans un entretien au Parisien, lundi 29 mai.

"Je veux aller progressivement vers une fusion de la carte Vitale et de la carte d’identité dans une seule et même carte sécurisée, comme c’est le cas en Belgique, au Portugal, en Suède", défend le ministre. "Je lance une mission de préfiguration pour déterminer le calendrier et les modalités. Évidemment, ce chantier ne peut s’envisager tant que les délais de production des cartes ne sont pas revenus à la normale", a-t-il ajouté.