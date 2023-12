Loi immigration : "Mardi soir, nous aurons je l'espère un texte", déclare Gérald Darmanin

"C’est à partir du texte du Sénat que nous travaillons (...) La motion de rejet a rejeté le débat, n'a pas rejeté le texte", a-t-il affirmé.

Gérald Darmanin souhaite obtenir un accord avec les députés Les Républicains, afin d'obtenir une majorité qui permettrait l'adoption du projet de loi. Mais le temps est compté : le locataire de la place Beauvau "espère" que le texte sera voté "mardi soir". "On est prêt à tendre la main aux LR et aux centristes et de trouver un compromis le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

"Il nous faut ces mesures de fermeté. Chacun, notamment dans les oppositions que nous avons rencontrées, je pense aux LR et aux centristes, nous avons chacun compris qu’il fallait arrêter le jeu politicien et avoir un texte pour les Français. Je me félicite des discussions que nous avons", a-t-il lancé à destination des oppositions.

"C’est à partir du texte du Sénat que nous travaillons (...) La motion de rejet a rejeté le débat, n'a pas rejeté le texte", a-t-il ajouté reconnaissant néanmoins "un échec du gouvernement et de celui qui porte le texte".