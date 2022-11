LFI abandonne l’abolition de la corrida et préfère la réintégration des soignants antivax

Le député LFI Aymeric Caron à l'Assemblée nationale

Alors que l’examen de leur proposition de loi pour abolir la corrida démarrait ce jeudi après-midi, les insoumis ont finalement décidé de retirer leur texte face à la détermination de plusieurs députés du Rassemblement national, des Républicains, de Renaissance et du Modem. Au total, 566 amendements avaient été déposés sur ce seul texte.

La bataille s’annonçant perdue d’avance à cause de cette vague d’amendements, les Insoumis ont préféré abdiquer : faut-il retirer le texte porté par Aymeric Caron ? « On laisserait bien Aymeric faire l’exposé des motifs, constater l’obstruction, et on retirerait pour passer au texte [sur la réintégration des soignants opposés à la vaccination Covid] qui a une chance de passer », expliquait à Libération un insoumis dans l’après-midi avant de confirmer le plan quelques minutes plus tard.

Ce coup de théâtre survient alors que mercredi soir, les députés LFI avaient déjà réorganisé leur niche parlementaire pour que la proposition de loi d’Aymeric Caron puisse être examinée. Ils avaient alors décidé de retirer leurs propositions de création d’une commission parlementaire sur les UberFiles et de hausse du SMIC à 1 600 euros net, qui était en première position sur leur ordre du jour.

Ce faisant, ils avaient remonté le texte sur l’interdiction de la corrida en deuxième position dans l’ordre des examens, derrière la constitutionnalisation de l’IVG qui a été votée ce jeudi en fin d’après-midi. Les insoumis comptent donc faire adopter la proposition de loi de Caroline Fiat qui vise à réintégrer les soignants non-vaccinés. Une proposition qu’ils espèrent bien être adoptée, avec l’aide des députés LR et du Rassemblement national.