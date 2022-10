Les Unes du jour : Royaume Uni, la crise sans fin

Kiosque

Royaume -Uni : la crise sans fin à la Une du Figaro

Elle rêvait d’entrer dans l’histoire comme la «Dame de fer» de ce siècle. Liz Truss restera dans les manuels scolaires, mais comme la première ministre au plus court mandat de l’histoire britannique moderne.

Chaos politique à Londres à la Une des Echos

Le choix de Liz Truss au poste de Premier ministre n'était que le dernier d'une série de mauvais choix de la part du parti conservateur britannique, estime le politologue Dominique Moïsi. Cette instabilité inédite affaiblit le Royaume-Uni et renforce l'intérêt du projet de Communauté politique européenne porté par Emmanuel Macron, ajoute-t-il.

Interview "Vivre mieux demain" Le pari écolo d'Elisabeth Borne à la Une de Libération

Transports, logement, consommation, biodiversité… Avec «France nation verte», outil de planification du gouvernement lancé ce vendredi, la Première ministre entend répondre à la crise écologique. Si elle se veut optimiste, elle appelle à la «mobilisation de tous» pour atteindre l’objectif de la neutralité carbone en 2050.

La Manif pour tous, fin d'une époque à la Une de La Croix

Pap Ndiaye: après la surprise, la déception ? à la Une de l'Opinion

Cinq mois après son entrée au gouvernement, le ministre de l’Education nationale a évité les obstacles plus qu’il n’est passé à l’action

Taxis Le retour en grâce à la Une du Parisien

Face à une image des VTC qui se dégrade, de plus en plus d’utilisateurs ainsi que les plates-formes de réservation se tournent vers les taxis parisiens. Un retour en grâce qui s’explique en partie par les efforts de ces derniers pour s’adapter et améliorer le service rendu.