Kiosque

Union de façade derrière Mélenchon pour masquer les divisions à la Une du Figaro

Main dans la main, ou presque. Lundi soir dans le 10e arrondissement de Paris, Jean-Luc Mélenchon l’Insoumis, Julien Bayou l’écologiste et Olivier Faure le socialiste se sont retrouvés pour le lancement d’un «parlement de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale», structure destinée à encadrer leur rassemblement aux législatives.

Prêts immobiliers Au secours les taux d’intérêt remontent ! à la Une Une du Parisien

La hausse des taux bouleverse déjà les projets d’achat immobiliers. Lucie, 34 ans, voit sa capacité d’emprunt amputée à mesure que les taux d’intérêt remontent et doit adapter sans cesse son projet. Pauline, 31 ans, a dû quant à elle accepter «en urgence» un taux proposé pour ne pas le voir augmenter de... 0,3 point en un mois.

Inflation, croissance : la France en état d'alerte à la Une des Echos

La France se débat avec une inflation à 5,2 % et une activité économique en berne. L'inflation a franchi la barre des 5 % sur un an en mai, selon l'Insee. Miné par la chute de la consommation et du pouvoir d'achat, le PIB s'est finalement contracté de 0,2 % au premier trimestre. Les perspectives s'assombrissent pour le gouvernement.

Fiasco au Stade de France Darmanin refake le match à la Une de Libération

Le chiffre de 30 000 à 40 000 Anglais sans billet ou munis de faux martelé par les autorités pour expliquer la débâcle de samedi sont infirmés par la RATP et les observateurs. Mais Gérald Darmanin persiste dans sa communication fallacieuse.

Macron se résout à revenir sur scène à la Une de l'Opinion

A douze jours du premier tour des élections législatives, le Président a fait son retour sur le terrain mardi, après un mois de silence sur les problèmes du pays

Bénévolat, la génération post-Covid à la Une de La Croix

La pandémie a accéléré le déclin du nombre de bénévoles, notamment dans les associations. Celles-ci s’adaptent pour faire face aussi à la transformation de l’engagement, moins fidèle et moins régulier