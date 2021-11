Kiosque

Guadeloupe, Martinique : le gouvernement dans le piège à la Une du Figaro

Par gros temps, rares sont les ministres des Outre-mer qui survivent à la tempête. Sébastien Lecornu parviendra-t-il à se distinguer? Si ce n’est par la longévité dans ses fonctions, ce sera par le caractère inattendu de ses propositions. Alors que la Guadeloupe accuse Paris de la négliger, il veut lui accorder plus d’autonomie peut-on lire dans l'éditorial du Figaro.

Antilles la crise multiple à la Une de Libération

Pressenti comme directeur de campagne de Macron en 2022, le ministre des Outre-Mer est ébranlé par le dossier du référendum néo-calédonien et la crise dans les Antilles.

Zemmour va-t-il faire pschitt ? à la Une d'Aujourd'hui en France

Le politologue Bernard Sananès estime que le doigt d’honneur d’Eric Zemmour, ce samedi à Marseille, peut affecter sa «présidentialité» et lui faire perdre les faveurs d’une partie de l’électorat de droite sensible à la stature et à l’image que doit renvoyer le chef de l’État.

Majorité: une maison pour tous, chacun pour soi à la Une de l'Opinion

Marine Le Pen est en campagne depuis près d'un an, Les Républicains auront un candidat dans une semaine, Eric Zemmour pourrait se déclarer dans les prochains jours, les candidats de gauche battent les estrades, mais Emmanuel Macron, Président sortant, ne descendra pas dans l'arène avant sans doute plusieurs semaines.

Pandémie : l'inquiétude revient à la Une des Echos

Sur tous les continents, nombreux sont les Etats qui se ferment aux ressortissants des pays de l'Afrique australe, dans l'espoir d'endiguer la progression du nouveau variant Omicron. L'Europe, déjà confrontée à une cinquième vague, juge le risque « élevé à très élevé » même si on sait encore peu de choses sur la dangerosité d'Omicron.

Diocèse de Paris, le trouble à la Une de La Croix

Depuis plusieurs jours, l’archevêque de Paris fait l’objet d’une série d’articles mettant en cause sa gouvernance comme sa vie privée. Le 26 novembre, il a confirmé avoir remis sa charge au pape. Dans le diocèse, se mêlent colère, pour certains contre l’emballement médiatique, pour d’autres contre la gouvernance de l’archevêque, et, plus largement, interrogations sur son avenir.