Les Unes du jour lundi 13 juin : Macron vers une majorité étriquée

Macron vers une majorité étriquée à la Une du Figaro

La majorité présidentielle surpasse d’une très courte tête la Nupes, avec 25,75% des voix contre 25,66%

Selon les résultats officiels du ministère de l’Intérieur, la majorité présidentielle Ensemble ! récolte 5.857.558 voix lors de ce premier tour des élections législatives, soit 25.75% des votes. La Nupes cumule elle 5.836.116 bulletins, soit 25.66% des voix. Les deux coalitions ont 21.442 voix d’écart.

Emmanuel Macron sous la menace d'une majorité relative

A l'issue du premier tour des élections législatives, La République en marche est en net recul et le Président réélu n'est pas assuré d'obtenir la majorité absolue dans la prochaine Assemblée nationale

La majorité fragilisée à la Une des Echos

La majorité présidentielle devance d'une courte tête la Nouvelle union populaire (Nupes) de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen arrive loin derrière en troisième position, alors que Les Républicains font un bien meilleur score qu'à la présidentielle. Eric Zemmour est sèchement battu.

Macron : une semaine pour arracher la majorité absolue

Au vu du premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon et sa Nupes ne devraient pas réussir à imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Pourtant, rien n’est joué pour le président, qui n’est pas assuré de décrocher la majorité absolue le 19 juin.

Législatives Nupes/Ensemble! au coude-à-coude

Au lendemain du 1er tour des élections législatives, qui donne les coalitions de gauche (Nupes) et du centre (Ensemble !) au coude-à-coude, suivies du Rassemblement national et des Républicains, une nouvelle campagne – celle de l’entre-deux-tours – s’ouvre. Le second tour se déroulera dimanche 19 juin.

Gauche le retour en force à la Une de Libération