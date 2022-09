Les Unes du jour : La mort d'Elisabeth II

Kiosque à journaux

La peine d'Angleterre à la Une de Libération

Mort d’Elizabeth II: le Royaume-Uni plonge dans l’inconnu

Si les Britanniques se préparaient de longue date à la mort de leur reine, l’événement n’en représente pas moins un changement immense pour eux, comme pour tous ceux qui voyaient dans son règne un îlot de stabilité.

L'adieu à la reine à la Une du Figaro

Elizabeth était l’image même du roc sur lequel était bâti son royaume. Le monde pouvait trembler, l’Angleterre être menacée dans son identité, sa famille elle-même touchée par les drames et les scandales, son air serein et imperturbable rassurait. En sa présence, l’actualité semblait dérisoire, les contingences étaient reléguées au second rang. Garante de l’unité du royaume, elle était en charge de l’essentiel.

Farewell à la Une des Echos

La disparition d'Elizabeth II plonge le Royaume-Uni dans une nouvelle ère. Agé de 73 ans, le Prince Charles s'apprête à reprendre la couronne britannique, après les 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II. Mais sans avoir ni son aura, ni son charisme.

Depuis que l'état de santé de sa mère s'était dégradé, l'héritier du trône l'avait représenté dans de nombreux engagements publics, y compris les plus symboliques.

Si la passation s'est faite en douceur, le changement de monarque ne pose pas moins une série de questions sur l'avenir de la monarchie britannique.

Une vide de reine à la Une de La Croix

Charles III, un roi de transition

L’un, Charles, le fils, était destiné à monter sur le trône à la mort de sa mère, l’autre, William, le petit-fils, a été préparé pour incarner l’image de la modernité et l’avenir de la monarchie. Charles succédera à la reine Elizabeth II, sous le nom de Charles III.

Nous l'avons tant aimée à la Une du Parisien

Mort d’Elizabeth II : le règne de Charles III peut (enfin) commencer

Le prince de Galles s’apprête à succéder au trône après le décès de la reine Elizabeth II, survenu ce jeudi à 96 ans. Il a attendu de longues décennies avant d’épouser son destin de roi. Longtemps critiqué, voire méprisé, il suscite désormais le plus grand respect.

Elisabeth II Mort du dernier grand témoin de l'Histoire à la Une de l'Opinion

La reine Elizabeth II, décédée jeudi à l’âge de 96 ans, a traversé des décennies de changements sociaux sans cesser d’incarner la stabilité de la monarchie britannique, pourtant menacée d’anachronisme dans un monde en évolution