Les Unes du jour : L'Italie tentée par la droite radicale

L'Italie tentée par la droite radicale à la Une des Echos

Via Forza Italia, le Parti populaire européen est en contact avec les dirigeants de la coalition de droite donnée gagnante par les sondages. Il met en garde contre des atteintes à l'Etat de droit et un dévoiement du plan de relance italien. Giorgia Meloni, présidente du parti européen ECR, connaît les rouages de l'Europe.

Italie: l'OPA gagnante de Meloni sur les droites

La cheffe de Frères d’Italie a profité de son choix de toujours rester dans l’opposition, mais aussi d’une coalition électorale tout sauf récente et des difficultés de Matteo Salvini. Symbolise-t-elle un modèle gagnant d'union des droites ?

Italie, la tentation du dégagisme à la Une de La Croix

La possible arrivée au pouvoir de l’extrême droite italienne réveille la crainte de revivre une crise de la zone euro, comme en 2012. La Banque centrale européenne est toutefois mieux armée pour la prévenir, tandis que la dirigeante d’extrême droite, Giorgia Meloni, a lissé son discours.

En Russie, le pouvoir de Poutine sous pression à la Une du Figaro

L’escalade militaire de Vladimir Poutine en Ukraine ne se passe pas comme prévu. Sous le choc, la population russe proteste ou tente d’échapper à la mobilisation partielle.

28 millions de consultations non honorées, quand les patients ne se présentent pas à la Une du Parisien

Le nombre de consultations non honorées excède les soignants. En France, plus de 28 millions de rendez-vous sont ainsi gâchés chaque année, avec des conséquences pour les autres patients. «Cela ne peut plus durer», fulminent-ils