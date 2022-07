Kiosque

Pour lutter contre l'inflation, la BCE relève ses taux à la Une du Figaro

C'est l'heure de vérité pour Christine Lagarde. A la tête de la banque centrale depuis trois ans, elle annoncera, jeudi, la première hausse des taux depuis onze ans. Au moment où la récession menace en Europe.

Prix de l'essence : Bercy prêt à un nouveau geste à la Une des Echos

Le gouvernement travaille à un compromis avec LR sur le budget rectificatif, en particulier sur l'essence. Il devrait aboutir à l'abandon du projet d'indemnité carburants pour les travailleurs modestes. En contrepartie, la ristourne à la pompe serait plus importante à la rentrée et baisserait progressivement jusque fin décembre.

Sobriété énergétique On n'a plus de gaz mais on a des idées à la Une de Libération

La Commission européenne a présenté mercredi un ambitieux plan de réduction de 15% de consommation de gaz dans chacun des 27 Etats membres, pour contrer la réduction des livraisons du gaz russe.

Ils se battent pour nos forêts à la Une du Parisien

Incendie en Gironde : des centaines de bénévoles mobilisés pour soutenir des pompiers épuisés

Impôts : la menace du grand n'importe quoi à la Une de l'Opinion

L'exécutif s'apprête à mener sa première bataille sur une loi de finances de tous les dangers face à une Assemblée nationale sans majorité absolue. Le risque de dérapage fiscal ne fait que commencer

Gras, salé, sucré ... Irrésistible "malbouffe" à la Une de La Croix

Ce jeudi 21 juillet, c’est la Journée mondiale de la malbouffe, alimentation réputée mauvaise pour la santé. Il est pourtant difficile de lui résister, pour des raisons autant physiologiques que culturelles et économiques