Les Ukrainiens se lancent dans la guérilla contre l'occupant russe

Char russe

Le maire de la ville ukrainienne d'Enerhodar, soutenu par le Kremlin, se tenait sur le porche de la maison de sa mère lorsqu'une puissante explosion l'a frappé, le laissant grièvement blessé raconte le New York Times.

Une semaine plus tard, à environ 120 km de là, une voiture bourrée d'explosifs a ravagé le bureau d'un autre fonctionnaire nommé par la Russie dans la ville occupée de Melitopol, dans le sud du pays.

Fait rare, les responsables ukrainiens et russes ont, tous deux, confirmé les explosions, qui ont frappé profondément à l'intérieur du territoire sous contrôle russe. Et les deux explosions semblaient être l'œuvre de ce que les analystes considèrent comme un mouvement de résistance partisane en pleine croissance, alimenté par une répression russe de plus en plus brutale et une aggravation des conditions humanitaires.

De par leur nature même, les activités clandestines de toute insurrection sont obscures et souvent impossibles à vérifier de manière indépendante. Il est autant dans l'intérêt des Ukrainiens d'exagérer les discours de rébellion que des Russes de les minimiser.

Mais l'explosion qui a blessé le maire d'Enerhodar, Andrei Shevchik, figure parmi la douzaine d'attaques très médiatisées de ces dernières semaines qui, selon les analystes, indiquent une activité partisane accrue visant les forces d'occupation russes dans les régions de Kherson et de Zaporizka, dans le sud de l'Ukraine.