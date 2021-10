Les résultats des élections en Allemagne montrent l'influence croissante des jeunes électeurs

Angela Merkel

Les plus jeunes électeurs allemands tournent le dos aux grands partis établis et votent pour deux formations plus petites qui appellent au changement : l'une axée sur le climat et la justice sociale, l'autre sur des marchés plus libres et les libertés personnelles remarque le Wall Street Journal.

Quelque 44% des électeurs de moins de 25 ans ont choisi les Verts ou les Démocrates libres (FDP) lors des élections de dimanche, tandis qu'un quart seulement a voté pour le SPD de centre-gauche ou la CDU conservatrice, selon les premières analyses du sondage Infratest dimap. Les chiffres étaient similaires pour les primo-votants, dont la plus grande partie a opté pour le FDP.

Les sondeurs disent que cette tendance reflète en partie la lassitude des électeurs. La CDU et le SPD dominent la vie politique allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'incapacité des grands partis à attirer des électeurs plus jeunes est l'une des raisons pour lesquelles ils ont vu leur part du vote s'éroder. Les conservateurs ont perdu 2,5 millions d'électeurs et le SPD un million au profit des Verts et du FDP entre 2017 et 2021.