Les policiers demandent la généralisation de l'anonymisation des procès-verbaux

Police

La loi de février 2017 adoptée après l’assassinat par un terroriste islamiste de Jean-Baptiste Salvaing, un commissaire de police de 42 ans, et de sa compagne, Jessica Schneider, adjointe administrative dans un commissariat, à Magnanville (Yvelines), doit être généralisée demandent les policiers explique Le Monde.

Actuellement, le recours à l’anonymat doit être autorisé et motivé par l’autorité hiérarchique et le parquet local doit être avisé de cette décision. Le crime ou le délit visé par la procédure doit être puni d’une peine supérieure à trois années d’emprisonnement.

Ceci alors que les noms et prénoms d’une quinzaine de policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont été inscrits sur des murs de Vigneux-sur-Seine (Essonne), mi-octobre : de telles menaces n’ont rien de nouveau, mais elles tendent à se multiplier et inquiètent de plus en plus les fonctionnaires de police.